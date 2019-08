Die Waldbesitzervereinigung Kreuzberg unternimmt am Samstag, 21. September, eine Tagesexkursion zur Forstbaumschule Geiger nach Hersbruck und zum Walderlebniszentrum nach Tennenlohe. Eine etwa zweistündige Führung über die verschiedenen Flächen der Baumschule mit dem Inhaber zeigen die Anzucht und Pflege der Forstsetzlinge. Bei einer anschließenden gemeinsamen Brotzeit ist Zeit und Gelegenheit für viele Fragen und Antworten. Im Anschluss folgt ein Besuch des Walderlebniszentrums in Tennenlohe mit Führung über den Naturerlebnispfad und Ausklang im "Wald-Café" bei Kaffee und Kuchen. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@wbv-kreuzberg.de möglich. red