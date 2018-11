Besuch des Adventsmarktes

Der Gesangverein Arnshausen führt am Samstag, 23. November, zum Adventsmarkt in Thundorf. Gegen einen Unkostenbeitrag besteht für Freunde und Bekannte des Vereins die Möglichkeit, im Bus mitzufahren. Abfahrt ist um 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Anmeldung bei Sabine Dacho, Tel.: 0175/681 21 93. sek