Münnerstadt 27.12.2019

Besuch der Glasmalausstellung

Der Rhönklub-Zweigverein bietet einen Besuch der Glasmalausstellung in Wechterswinkel und einen teilweisen Besuch des Rhöner Krippenwegs an. Treffpunkt ist am Sonntag, 5. Januar, um 13 Uhr am Parkplat...