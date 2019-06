Besuch der Biennale in Venedig

Die Katholische Erwachsenenbildung Bayreuth und der Kunstverein Bayreuth besuchen vom 24. bis 27. Oktober die 58. Internationale Kunstausstellung in Venedig. Anmeldung unterTel. 0921/84868. Die Biennale gilt als eine der bedeutendsten Kunstausstellungen weltweit. Zwei große Ausstellungsorte kennzeichnen die Biennale: In den Giardini befinden sich die nationalen Pavillons, in den Hallen des Arsenale ist eine weitere Großausstellung zu sehen. Außerdem sind weitere einzelne Biennale-Projekte über das gesamte Stadtgebiet verstreut. Neben der Beschäftigung mit der modernen Kunst bleibt auch genügend Zeit für das klassische Venedig. red