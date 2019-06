Besuch der Alten Aula

Am Donnerstag, 6. Juni, führt die Reihe von Besichtigungen im Stadtgebiet "oh!wieschönistmünnerstadt" in die "Gute Stube" der Stadt, die Alte Aula des ehemaligen Augustiner-Gymnasiums am Stenayer Platz 2. Franz Gock kann nicht nur als erfahrener Stadtführer einiges über die Geschichte des Festsaals und die Darstellungen der eindrucksvollen Stuckdecke erklären, sondern kannte die Aula schon als Schüler des Gymnasiums in ihrer ursprünglichen Funktion und kann davon erzählen. Beginn ist um 18.30 Uhr. sek