Der Rhönklub-Zweigverein Oberweißenbrunn lädt Mitglieder und Gäste am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 12 Uhr zum Besuch beim Rhönbauer Bio-Landwirt in Oberweißenbrunn ein. Treffpunkt ist bei den Stallungen nach dem oberen Ortsende auf der Bundesstraße 279 in Richtung Gersfeld. Es werden das Gelände und der Hofladen besichtigt, außerdem werden Fragen zum Thema Bio und worauf ein Bio-Landwirt zu achten hat beantwortet und ein kleiner Imbiss gereicht. Ab 12.30 Uhr ist ein gemeinsames Mittagessen im Gasthof Mühlengrund vorgesehen.Voranmeldungen über Mail rhoenklub@oberweissenbrunn.de oder Tel.: 09772/ 932 95 32 (auch Anrufbeantworter) bis 12. Juni. Einzelne kurzfristige Ab- oder Anmeldungen sind möglich. bem