Besuch bei Projekt "Lebendiges Wiesenttal"

Bei ihrem Besuch im Markt Wiesenttal informierte sich die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert (Bayreuth-Forchheim) über das Projekt "Lebendiges Wiesenttal". Hier sah sie sich im neuen Büro am Dorfplatz in Streitberg um.

Managerin Diana Könitzer stellte die Ziele des Projekts vor. Man wolle erreichen, dass auch in Zukunft Menschen jedes Lebensalters gut und gerne in der Marktgemeinde Wiesenttal leben können. Dafür treten der Markt Wiesenttal mit seinen drei Kirchengemeinden und die Diakonie Bamberg-Forchheim in ihrem gemeinsamen Quartiersmanagent "Lebendiges Wiesenttal" ein. Diana Könitzer ist überzeugt: "Viele Probleme lassen sich durch Kommunikation lösen."

Das nächste Bürger-Café findet am Montag, 2. März, um 15 Uhr im Gasthof Schoberth in Wüstenstein statt. Zu Gast ist Hauptkommissar Klaus Steinbühl von der Polizeiinspektion Ebermannstadt. Er klärt über Trickbetrug und dessen Folgen auf und wie man sich davor schützen kann. hl