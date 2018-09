Besuch bei jungen Mönchen

Für die Ministranten der St.-Georgs-Pfarrei gab es auch in diesem Jahr das Angebot einer einwöchigen Reise. Von der Aisch ging es heuer an die Donau.

Dekan Kilian Kemmer zeigte den Ministranten zunächst die Drei-Flüsse-Stadt Passau, bevor die Reisegruppe die österreichische Landeshauptstadt Wien erreichte. Die verschiedensten Sehenswürdigkeiten der österreichischen Metropole sollten unter den ersten Zielen sein. Stephansdom, Hofburg, Museumsviertel, Dominikanerkirche, Augustinerkirche, Spanische Hofreitschule, Schottenstift, Rathaus, Schloss Schönbrunn sowie das gesamte architektonische Ambiente der Stadt faszinierten die Höchstadter Ministranten auf Anhieb.

Natürlich durfte auch ein abendlicher Besuch auf dem Wiener Prater mit einer Fahrt im Riesenrad nicht fehlen.

Von Wien aus besuchten die Höchstadter Altardiener noch zwei weitere europäische Hauptstädte. In Budapest und Bratislava erlebten sie das unterschiedliche Flair und den Charme dieser sehr schön restaurierten Städte.

Im Kloster

Eine besondere Attraktion stellte für die Höchstadter der Besuch im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz dar. Für die jungen Menschen war es kaum zu glauben, dass das Durchschnittsalter der Mönche dort bei 35 Jahren liegt, dass das Kloster voll ist und von Heiligenkreuz aus immer wieder neue Klöster gegründet werden können.

Auch die größte kirchliche Hochschule mit über 350 Studenten und das überdiözesane Priesterseminar Leopoldinum, die sich in Heiligenkreuz befinden, lernten die Ministranten kennen. Überhaupt war die Begegnung mit den Mönchen sehr erfrischend und wohltuend, egal ob in den Diskussionsrunden oder bei den unterhaltsamen Führungen, auf denen sie die fränkische Reisegruppe auch in der Landeshauptstadt Wien begleiteten. Unvergesslich bleibt es für die Jugendlichen auch, im Strandbad zu Baden gebadet zu haben. In dieser historischen Kulisse einer Therme konnten sie einen angenehmen Ausgleich zu den fordernden Führungen genießen. Natürlich bereicherten Gottesdienste und Gebetszeiten mit Dekan Kemmer und Professor Klausnitzer oder den Mönchen von Heiligenkreuz die gute Atmosphäre der Gemeinschaft.

Von den jüngsten, zehn Jahre alten Ministranten bis zu den knapp Volljährigen durften alle auch in diesem Jahr wieder Tage eines guten Miteinanders erfahren. Das dürfte sich ohne Zweifel positiv auf die Einsätze und Aufgaben in der Pfarrei während des Jahres auswirken. Benedikt Döring