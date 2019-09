Der Katholische Frauenbund Bad Brückenau besucht am Samstag, 21. September, die Freiwillige Feuerwehr in Bad Brückenau. Dabei erfahren die Teilnehmerinnen bei Kaffee und Kuchen Interessantes von Marius Fischer zum Thema Brandschutz. Im praktischen Teil wird der Umgang mit dem Feuerlöscher demonstriert, ein Beispiel wird am Löschen eines Fettbrandes gezeigt. Zum Schluss besteht die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge aus der Nähe zu betrachten. Beginn ist um 15 Uhr am Feuerwehrhaus. sek