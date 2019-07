Besuch bei den Fledermäusen

Der Bund Naturschutz bietet am Sonntag, 21. Juli, einen Besuch der Fledermauswochenstube auf dem Dachboden der Diebacher Wehrkirche an. Dieter Fünfstück und Simone Hepp vom BN berichten über die Lebensweise und den Lebensraum der Fledermäuse. Auch was man zum Schutz der Fledermäuse tun kann, ist Thema des Abends. Mit einem BAT-Detektor kann man die Ultraschall-Signale der Fledermäuse hören. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Turm der alten Wehrkirche in der Straße oberhalb der Kirche "An den Gaden". sek