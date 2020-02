Besuch aus Plouay: Gastfamilien gesucht

Zur Hauptversammlung hatte der deutsch-französische Partnerschaftsverein Küps-Plouay in den Gasthof Horther in Johannisthal eingeladen. Turnusmäßig stand diesmal eine Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.

Vor der Wahl stellten Sabine Hänel und Carmen Zapf ihre Posten als Kassiererin beziehungsweise Schriftführerin für eine Neubesetzung zur Verfügung. Erfreulicherweise konnten bei der Neuwahl alle Posten des Vorstandes besetzt werden.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Rudolf Pfadenhauer wurde wieder zum Vorsitzenden gewählt, als Stellvertreter Karl-Heinz-Sladek. Den Posten der Kassiererin übernimmt Petra Kestel, neue Schriftführerin wird Rosmarie Thalhammer-Gahnz. Als Beisitzer wurden Nadja Wolf, Michael Kestel und Carmen Zapf gewählt. Die Funktion der Kassenprüfer übernehmen Evi Näher und Heidrun Wilczek.

Rudolf Pfadenhauer berichtete über die vielen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Das größte Ereignis war die Fahrt in die Bretagne mit Zwischenübernachtungen in Verdun und in der Stadt Dijon. Man traf sich zum Bowlen in Burgkunstadt und zum Boulen in Tüschnitz. Gesellig war der Besuch der Schmölzer Dorfbrauerei, verbunden mit einer kleinen Wanderung über Nagel. Ziel der Herbstwanderung war der Geopfad Eisenberg in Ludwigsstadt.

Was heuer geplant ist

Auch für das neue Jahr werden mehrere Unternehmungen geplant. Vom 19. bis 24. April kommt eine Reisegruppe aus Plouay zu Besuch, für die Gastfamilien gesucht werden. Interessierte können sich auf der Seite www.kueps-plouay.de.tl oder beim Vorstand informieren. red