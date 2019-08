Besuch aus der Partnerstadt

Ab Donnerstag, 22. August, besucht eine Delegation aus der Partnerstadt Deerlijk in Belgien den Markt Neunkirchen am Brand. Im Rahmen der seit 1983 bestehenden Städtepartnerschaft kommt es dabei zu Gesprächen und Austausch mit den politischen Vertretern beider Kommunen und einem musikalischen Abend am Freitag, 23. August, um 20 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Die "Fanfare" aus Deerlijk und die "Brauhaus-Musikanten", eine Gruppe der Jugend- und Trachtenkapelle, gestalten diesen Abend musikalisch. Die Bevölkerung ist dazu natürlich eingeladen. Des Weiteren stehen Besuche in der NAF (Neunkirchener Achsenfabrik), der Obstversuchsanstalt in Hilpoltstein und der Fränkischen Schweiz mit Pottenstein und Umgebung auf dem Programm. red