Besuch aus Coburg

Der Coburger Schauspieler (Marcel Wagner), der am heutigen Experimittwoch im Baumann in Ziegelhütten gastieren wird, war selbst einmal Besucher bei einem Experimittwoch und fragte an, ob er sein Programm auf der Bühne des Theaters Baumann präsentieren darf. Natürlich darf er das! Am Experimittwoch will das Baumann auch Angebote zeigen, die man dort noch nicht kennt und lässt sich gerne überraschen.

Beginn ist um 19 Uhr. Bei Biergartenwetter lohnt es sich, schon um 18 Uhr da zu sein. Es wird frisches Brot aus dem Holzbackofen geben und eine Kreation des Kochduell-Siegerteams vom "Schauhaufen". red