Hammelburg 22.11.2019

Besuch am Weihnachtsmarkt

Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg besuchen am Mittwoch, 11. Dezember, den Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl. Hier ist auch eine Stadtführung geplant. Abfahrt ist um 10 Uhr am Bleichrasen...