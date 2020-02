Bester ist aus Pfarrweisach

Lukas Ender aus Pfarrweisach hat die Abschlussprüfung der Maurer- und Betonbaumeister bei der Handwerkskammer Oberfranken als Bester bestanden.

Der 23-Jährige setzte sich gegen elf weitere Teilnehmer in den praktischen und theoretischen Fächern durch. Ender hat den Lehrgang zum Meister in eineinhalb Jahren Vollzeitunterricht in Bayreuth besucht.

Zu dem Erfolg gratulierte ihm sein Chef Michael Krug vom gleichnamigen Bauunternehmen in Leuzendorf (Marktgemeinde Burgpreppach). In der Firma hatte Lukas Ender bereits seine Ausbildung zum Maurer absolviert.

Krug setzt nach seinen eigenen Worten auf den jungen Meister, der mittlerweile auf den Baustellen als Polier eingesetzt ist. Die Firma Krug, die vor zwölf Jahren gegründet wurde, beschäftigt momentan 25 Arbeiter, vom Lehrling, Gehilfen und Gesellen bis zum Meister. alc