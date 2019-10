Am morgigen Samstag, 26. Oktober, werden von 9 bis 10 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes in Lichtenfels die Obstbäume verteilt, die über die Obstbaum-Aktion des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege bestellt wurden. Alle Besteller müssen ihre Bäume in dieser Zeit abholen. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Verbiss-Schutz und Baumpfähle können direkt vor Ort erworben werden. red