Beste Unterhaltung in der Innenstadt

Am Faschingssamstag, 2. März, dürfen sich alle Faschingsnarren und Partygänger auf beste Unterhaltung in den Kneipen der Innenstadt freuen. Denn das "Paunchy Cats" (Coburger Straße 19), "Café Herolds" (Bahnhofstraße 5), "Paddy's Rest - Irish Pub" (Stadtknechtsgasse 6), "Pinkus" (Innere Bamberger Straße 9) und die Gaststätte "Zum Dümpfelschöpfer" (Marktplatz 40) präsentieren an diesem Tag den Lichtenfelser Kneipenfasching 2019 mit vielen Aktionen und bester Partystimmung.

Für eine gute Grundlage für den Abend sorgt die Gaststätte "Zum Dümpfelschöpfer", die ihre Gäste mit fränkischen Schmankerln verwöhnt. Bei Party-, Pop- und Rockmusik duellieren sich im "Paunchy Cats" die "Heartyboys" und DJ "HiJinXX & MisterSister" an den Plattentellern. Im "Café Herolds" dürfen sich die Faschingsnarren auf eine XXL-Bar mit Special-Drinks, ausgefallener Deko und Partymusik mit DJ "WichWahn" freuen. Zudem erhält jeder maskierte Gast einen Klopfer gratis. Auch im "Pinkus" ertönen Faschingshits aus den Lautsprechern. Der "Paddy's Rest - Irish Pub" setzt auf einen Faschingsschwof mit DJ "Moshtape" und DJ "Zwerg". Extra für dieses Wochenende wird ein Faschingsburger kreiert.

Darüber hinaus werden noch weitere Überraschungsangebote für einen zünftigen Kneipenfasching sorgen. red