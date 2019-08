Beste Unterhaltung am Teich geboten

Die "Serenade am Teich" war wieder ein Höhepunkt im Jahresablauf der Blaskapelle Buchbach. Zahlreiche Gäste waren dem Ruf der Buchbacher Musiker gefolgt und genossen einen bunten und unterhaltsamen Abend. Die idealen äußeren Bedingungen taten ihr Übriges, damit die Besucher bis in die späten Abendstunden am Teich verweilten.

Der Musikverein Seibelsdorf spielte zur Unterhaltung auf und eröffnete mit einem facettenreichen Programm den Abend. Beide Musikvereine unterhalten ein freundschaftliches Verhältnis. "Die Leute vom Wald" - eine Oberkrainerbesetzung - waren als besondere Gäste eingeladen. Sie ließen Volksmusik und -lieder im Oberkrainersound erklingen. Mitglied dieser Besetzung ist der in Thüringen sehr bekannte Volksmusikant Hans im Glück. Dieser hatte auch flotte Sprüche auf den Lippen und sorgte für den einen oder anderen Lacher. Die Musikanten kommen aus Piesau und dem Thüringer Wald. Zudem gehört Ferdinand Hähnlein, ein Mitglied der Buchbacher Blaskapelle, zu dieser Besetzung.

Eine "Weltreise" nach München

Die lustigen Seniorinnen Gerti (Anja Becker) und Trudi (Katharina Frauenhofer) berichteten von ihrer Weltreise, die am Bahnhof Pressig begann, mit dem Zug nach Nürnberg führte und in München endete. Ihre Feststellung dabei: die Münchner kommen nicht aus der Pubertät. Sie waren am Ende heilfroh wieder in ihrem "Bochbich" zu sein. Hier konnten sie frei über die Ereignisse aus ihrer Seniorenresidenz oder einfach aus dem Leben, z. B. vom Vergleich des Klimawandels mit den Wechseljahren, erzählen.

Vor der Serenade gedachten die Musiker mit einem Gottesdienst, den sie mitgestalteten, ihrer verstorbenen Mitglieder in der Sankt-Laurentius-Kirche. Anschließend zog die Blaskapelle Buchbach in Begleitung der Gottesdienstbesucher zum Festplatz zur Serenade am Teich. uzi