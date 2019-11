Beste Tischtennis-Minis beim Bezirksentscheid dabei

Nino Gößwein, Anton Ruff und Leonard Braun sind die Sieger der Tischtennis-Mini-Meisterschaft in Heroldsbach. Die SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn richtete zum 37. Mal in Folge die Meisterschaften für Kinder von fünf bis zwölf Jahren aus. Gespielt wurde in der Hirtenbachhalle in drei Altersgruppen unter der Regie von Abteilungsleiter Richard J. Gügel und Turnierleiter Peter Prade (Jugendleiter. Alle Teilnehmer bekamen vor der Raiffeisenbank Heroldsbach einen Sachpreis sowie von der Tischtennisabteilung der SpVgg/DJK eine Urkunde beziehungsweise die Sieger einen Pokal und die drei Erstplatzieren ein Medaille überreicht.

Für den Bezirksentscheid Mittelfranken Nord, der ebenfalls in der Hirtenbachhalle im April 2020 in Heroldsbach stattfinden wird, haben sich folgende Jungen qualifiziert: Altersklasse 1 (11/12 Jahre) 1. Nino Gößwein (Oesdorf), 2. Maximilian Bergmann (Heroldsbach); Altersgruppe 2 (9/10 Jahre): 1. Anton Ruff, 2. Claudius Riabi (beide Heroldsbach); Altersklasse 3 (5/8 Jahre): 1. Leonard Braun (Heroldsbach). red