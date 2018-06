Beste Stimmung beim Menschenkicker

dw



Bei der Kirchweih in Thonberg fand auf dem ATSV-Gelände das zwölfte Menschenkickerturnier bei bester Stimmung statt. Die Leitung hatten die Vorstände Karl Fößel und Alfred Lux. In teilweise dramatischen Spielen kämpfte man um den Siegerpokal.Nach den Vorrundenspielen wurden die Finalgegner ermittelt. Alles ging dabei in freundschaftlicher Atmosphäre über die Bühne. Am Ende setzten sich die "THC Turtles" klar mit 6:1 gegen die "Ajax Lattenstramm" im Finale durch. Im Spiel um Platz drei gewann das Team von den "Superkickers" knapp mit 2:1 gegen "Bayer Leberbluten".Am Sonntag-Vormittag wurde zum zweiten Male ein Mini-Menschenkickerturnier der E- und F-Junioren gestartet. Im Endspiel siegte der TSV Neukenroth mit 3:2 gegen den Gastgeber ATSV Thonberg I. Dritter wurde der SV Seelach vor dem TSV Küps . Die Hauptorganisatoren waren bei diesem Turnier Thilo Degenbeck und Bernd Murmann.Am Freitag spielte die Altliga des Gastgebers gegen den VfR Johannisthal. Die Gäste gewannen dabei mit 3:2. Am Samstag-Vormittag konnten die F-2 Junioren der SG ATSV Thonberg gegen den FC Kronach II mit 11:0 gewinnen, und die E-Junioren des Gastgebers siegten mit 5:3 gegen den FC Stockheim.