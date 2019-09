Beste Rhöner Blasmusik garantiert die Trachtenkapelle Unterweißenbrunn bei ihrem Konzert am Sonntag, 22. September, in Bad Bocklet. Das Konzert findet um 19.30 Uhr im Kursaal statt. Karten für das Konzert gibt es in der Kur- und Touristinfo Bad Bocklet, unter 09708/707 030 oder info@badbocklet.de sowie an der Abendkasse. Foto: Viernickel, gemalt von Moritz