Beste Retter ermittelt

Morgens um 8 Uhr war Treffpunkt am Königsbad Forchheim. Aufgeteilt in drei Altersstufen mussten die Jung-Wasserwachtler sechs Schwimm- und Rettungsschwimm-Disziplinen als Team meistern. Unter anderem wurde die Rettung mit Rettungsringen, Rettungsbojen oder Rettungsleinen auf Zeit ausgeschwommen. Außerdem zehrten Schnelligkeitsdisziplinen, wie Flossen- oder Kleiderschwimmen an den Kräften der Retter.

Nach zwei Stunden konnten sich die Teilnehmer bei einem gemeinsamen Mittagessen im Kreisverbandheim des BRK Forchheim für den weiteren Wettbewerb stärken. Anschließen mussten die 16 Teams je drei Fragebögen zu den Themen Erste-Hilfe-Theorie, Wasserwacht Wissen und zum Thema Blut beantworten. Als letzter Punkt stand noch ein Erste-Hilfe-Fallbeispiel an. Die Mannschaften mussten zwei bis drei Verletzte, die mit Kunstblut geschminkt waren, versorgen und betreuen.

Hervorragende Ergebnisse

Die Nachwuchskräfte der Wasserwacht mussten einiges leisten, aber es wurden auch hervorragende Ergebnisse erzielt. Einen sehr großen Anteil am Erfolg hatten die jeweiligen Trainer, die seit November stetig mit ihren Teams üben. In seiner Rede hob Kreisjugendleiter Philipp Nützel dies besonders hervor und sprach ihnen seinen Dank aus. "Nur dank 69 Helfer in allen Bereichen konnte dieser Wettbewerb überhaupt stattfinden", so Philipp weiter.

Bevor es an die Ehrung der Platzierten ging, mussten noch zwei besondere Teilnehmer geehrt werden. Lea Kainer und Vincent Bober aus der Ortsgruppe Forchheim waren mit gerade einmal acht Jahren die beiden Jüngsten.

Bei der Siegerehrung wurden insgesamt 16 Mannschaften ausgezeichnet. Bei den Jüngsten in der Altersstufe bis einschließlich neun Jahre siegte das Team Ebermannstadt I, gefolgt von Forchheim I, Ebermannstadt II und Forchheim II auf den Plätzen zwei bis vier.

In der Altersstufe II von zehn bis zwölf Jahren siegte die Mannschaft Forchheim I. Der 2. Platz ging an Ebermannstadt I, Dritter wurde Forchheim II, der 4. Platz ging an Ebermannstadt IV, der 5. an Ebermannstadt II; 6. wurde Ebermannstadt III und 7. Forchheim III.

Bei den Ältesten in Stufe III siegte Forchheim I, vor Ebermannstadt I, Dritter wurde Forchheim II. Der 4. Platz ging an Ebermannstadt II, fünfter wurde die Mannschaft aus Neunkirchen.

Bezirkswettbewerb

Die jeweils Erstplatzierten durften sich nicht nur über einen Pokal freuen, sondern werden auch die Kreiswasserwacht am Bezirkswettbewerb am 30. und 31. März in Kulmbach vertreten. red