Beste kommt aus Steinwiesen

27 Frauen und ein Mann werden zukünftig als geprüfte Hauswirtschafterinnen und als Hauswirtschafter andere Menschen bei der Arbeit unterstützen. Ihre Einsatzorte sind entweder im Haus und Garten oder in öffentlichen Einrichtungen. Freigesprochen und damit in den Beruf entlassen wurden die 28 frischgebackenen Absolventen am Donnerstag in Vierzehnheiligen (Landkreis Lichtenfels). Mit Emma Hümmer kommt die Beste unter ihnen aus Steinwiesen.

Die neuen Hauswirtschafter wurden in vier Einrichtungen ausgebildet. Dies sind die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung "Maria Hilf", die beiden Landwirtschaftsschulen in Bamberg sowie die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Vierzehnheiligen. Die besten Absolventen sind: Emma Hümmer aus Steinwiesen mit der Note 1,25 (Landkreis Kronach), Andrea Kappler (1,95), Walsdorf, und Christina Böhmer (2,0), Hilkersdorf (beide Landkreis Bamberg).

Elsbeth Sperlein, Bildungsbeauftragte der Schulen, stellte den Absolventen während der Abschlussfeier in Aussicht: "Sie werden auf dem Arbeitsmarkt dringend benötigt." Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften werde weiter zunehmen.

Ursula Kick, Festrednerin und ehemalige Fachlehrerin am Beruflichen Schulzentrum in Coburg, wies darauf hin, dass im Zuge der Aufwertung dieser Sorgearbeit nun bundesweit eine Änderung der Berufsbezeichnung geplant sei. Diese könnte zukünftig lauten: "Fachkraft für hauswirtschaftliches Betreuungs- und Versorgungsmanagement". Eine Reform des Lehrplans in Sachen Hauswirtschaft sei in Arbeit. In einer Gesellschaft, in der Überalterung, Pflege, Umweltschutz und bewusste Ernährung eine zunehmende Rolle spiele, müsse die Wertschätzung für diesen Beruf wachsen. Dagmar Dietrich