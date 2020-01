Bestattungen im Wandel

Der Seniorenbeirat lädt zum nächsten Vortrag im Winterhalbjahr ein. Johannes Riegler, Bestatter, spricht am Donnerstag, 23. Januar, über die Bestattungskultur im Wandel der Zeit. Die Teilnahme ist kostenfrei. Beginn ist um 19.30 Uhr im Maria-Elisabeth-Schaeffler-Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik in der Bahnhofstraße 9 in Höchstadt. red