Der Krimiautor Helmut Vorndran kommt am Samstag, 21. September, um 19 Uhr in die Alte Vogtei nach Burgkunstadt. Mit einem "Best of" nimmt er die Gäste mit zu den spektakulärsten Kriminalfällen der fränkischen Geschichte, außerdem liest er aus seinem neuesten Roman "Lupinenkind". Veranstalter ist die Kulturgemeinde Burgkunstadt. Karten gibt es im Büromarkt Schulze oder an der Abendkasse. red