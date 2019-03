"Best of Soko Franken" bei "Redwitz liest"

Volker Backert beschließt im Bürgertreff "Altes Cafe" am Mittwoch, 13. März, die siebte Reihe "Redwitz liest". Die Besucher werden mit "Best of Soko Franken" zugleich eine Weltpremiere erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr. "Härter, schwärzer, schneller!": Thriller-Autor Volker Backert aus Lichtenfels, der einzige Krimi schreibende Standesbeamte Deutschlands, und sein Redwitzer "Gitarren-Mafioso" Franco Corleone sind mittlerweile Stammgäste bei der Lesereihe "Redwitz liest". Gemeinsam präsentieren sie das aktuelle Programm "Best of Soko Franken - Sex & Crime & Rock 'n' Roll!". Zusätzlich gibt es eine Weltpremiere. Backert präsentiert erstmals Ausschnitte aus seinem "Schwarz.Tot.Gold.", der im Juni erscheinen wird. Franz Wachter, alias Franco Corleone, sorgt wieder für musikalische Untermalung mit Klassikern der 60er und 70er Jahre: Stones, Byrds, Kinks, Uriah Heep. Die Organisation von "Redwitz liest" liegt in den Händen von Quartiersmanagerin Christina Pösch. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses, unter rathaus@redwitz.de oder an der Abendkasse erhältlich. Die Bewirtung übernimmt der Obst- und Gartenbauverein. che