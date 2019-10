Besserwisser müssen schweigen

"An der Kerwa merkt man erst, was a richtige Gmaa is", sagte einer der Kerwasburschen. So gesehen ist Vestenbergsgreuth eine "richtige" Gemeinde. Denn bereits beim Aufstellen des Kirchweihbaumes feierten Alt und Jung zusammen.

Auf einer Wiese in der Ortsmitte gegenüber dem Schloss sollte die etwa 27 Meter lange Fichte in die Senkrechte gebracht werden. Bier floss in Mengen und auch einiges an Restalkohol vom Freitag schien noch im Spiel gewesen zu sein.

Besserwisser dabei

Denn die Burschen ließen sich viel Zeit beim Aufstellen des stattlichen Baumes.

"Die Besserwisser" die sich gegenüber am "Tisch der Weisen" zusammengefunden hatten, störte das wenig. Die Zeit wurde ihnen nicht zu lange, denn auf dem Tisch stand ein Fass Bier.

Sven Zeitlinger übernahm das Anstechen, das sogar auf Anhieb klappte. Einmischen in das Geschehen durften sich die "Besserwisser" allerdings nicht. Handelt es sich bei ihnen ja nur um ehemalige Kerwasburschen, die mittlerweile in festen Händen sind. Denn beim Junggesellenverein darf nur mitmischen, wer tatsächlich Junggeselle, also nicht verheiratet ist.

Bis die Kerwasburschen all ihre Werkzeuge und Utensilien zusammen hatten, lag der Kerwasbaam erst einmal quer über den Platz. Zeit für die Mädchen, den Kranz und die Krone mit bunten Bändern zu schmücken.