Besser wäre gewesen, nicht Auto zu fahren

Angetrunken unterwegs: Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Sonntagabend in der Gnaileser Straße einen Audi. Am Steuer des Wagens saß ein 49-jähriger Mann. Dieser roch deutlich nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte 0,74 Promille an. Die Überprüfung in der Dienststelle ergab schließlich 0,68 Promille. Dafür muss der Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zahlen und einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. pol