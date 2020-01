Besser verstehen und hören im Alltag

Die Leiterin der Selbsthilfegruppe für Schwerhörige, Adelheid Braun, stellt in ihrem Vortrag am Dienstag, 14. Januar, eine Methode vor, die es Menschen mit einer Hörbehinderung erleichtern soll, im Alltag zurechtzukommen. Beginn ist um 17 Uhr im Awo-Treff. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/70538-0 oder per Mail an mgh.coburg@awo-omf.de möglich. red