Besser schlafen mit der Volkshochschule

Ein Vortrag mit Demonstrationen zeigt, wie man für einen besseren Schlaf innere Schalter mit einfachen Bewegungen aktivieren kann, um in der Nacht Gefühle und Gedanken zu beruhigen und auf Angenehmes zu richten. Die Veranstaltung der Volkshochschule findet am Montag, 25. März, ab 19 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Um Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 sowie online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red