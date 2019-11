Besser den Schildern als dem Navi folgen

Die Polizei erlebt immer wieder, dass Autofahrer, die sich bei Verkehrsstörungen auf ihre Navigationsgeräte verlassen anstatt ausgeschilderter Umleitungsempfehlungen oder den Anweisungen von Polizei oder Feuerwehr zu folgen, nicht gut beraten sind. Bei der ganztägigen Sperrung der Rhönautobahn am vergangenen Donnerstag zeigte sich dieses Phänomen wieder, dieses Mal auch zum Nachteil der Bad Brückenauer Polizeiinspektion. Wegen der Sperrung war die Ortsdurchfahrt von Geroda schnell überlastet. Eine Streife sperrte daher die B 286 bei Schildeck und leitete den Verkehr über Schondra um. Da aber viele

versuchten, durch die Straße Am Baumgarten wieder auf die Bundesstraße 286 zu kommen, sperrten die Beamten die Ausfahrt kurzerhand mit Faltkegeln. Als die Streife den Einsatz beendete, stellte sie fest, dass wohl einige Verkehrsteilnehmer sich nicht darum scherten und die Kegel einfach überfuhren. Dabei wurde einer total beschädigt. Für die Sachbeschädigung kommen Autofahrer infrage, die in der Zeit von 12.15 bis 13.20 Uhr die Sperre in der Straße Am Baumgarten überfuhren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 09741/ 6060 entgegen. pol