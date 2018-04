Besprechung zum Rosenmontagsball

Da in der Gemeinde wieder Interesse besteht, gemeinsam einen Rosenmontagsball auszurichten, findet am Mittwoch, 11. April, ab 17 Uhr eine erste Besprechung im Rathaus mit Vereinen, Interessengruppen und Einzelpersonen statt, die sich an diesem Event beteiligen beziehungsweise mitwirken möchten. dr