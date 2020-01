Besprechung für den Faschingsumzug

Das Faschingskomitee Kelbachgrund teilt mit, dass am Samstag, 18. Januar, die Besprechung und die Anmeldungen für den Faschingsumzug am Sonntag, 23. Februar, stattfinden. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim in Kleukheim. Für die teilnehmenden Fahrzeuge sind auch die Autokennzeichen und die Halter zu melden. Nach der Besprechung findet zum Faschingsauftakt ein Kappenabend mit der "Retel" statt. Gegen 20.30 Uhr ist ein Auftritt der Fantasy-Garde Scheßlitz vorgesehen. Eine Kostümierung ist erwünscht. Alle Interessierten sind zu diesem Kappenabend willkommen. red