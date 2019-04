Besprechung für das 40. Straßenfest

Die Gemeinde lädt alle Ortsvereine, Interessengruppen und Einzelpersonen, die sich an der Ausgestaltung des 40. Straßenfests am Samstag, 7. September, beteiligen möchten, zu einer ersten Besprechung am morgigen Mittwoch, 17. April, um 17 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses ein. red