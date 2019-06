Eine Versammlung der Wasserwachtortsgruppe Altenkunstadt findet am heutigen Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr im Bootshaus am Main statt. Auch die Mitglieder, die beim bevorstehenden Sommerfest mithelfen wollen, sind zu dieser Zusammenkunft eingeladen. Das Sommerfest findet am Samstag, 15. Juni, ab 14 Uhr auf dem Bootshausgelände statt. dr