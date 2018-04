Besprechung der Fahrt nach Ancenis

Eine Besprechung zu der bevorstehenden Fahrt in die französische Partnerstadt Ancenis findet am Donnerstag, 26. April, in der Bad Brückenauer Georgi-Kurhalle statt. Beginn des Treffens ist um 19 Uhr. Die Teilnehmer wollen sich noch einmal über den Ablauf der Tour mit den Stationen Chartres auf der Hinfahrt und Reims auf der Rückfahrt austauschen. Im Mittelpunkt steht natürlich das umfangreiche Programm, das in Ancenis über die Bühne geht. Außerdem geht es um die ins Auge gefassten Mitbringsel für die Gastgeber. Vertreter der Reservistenkameradschaft und der Georgi-Bläser erläutern die Details zu ihren Einsätzen in Frankreich. bpr