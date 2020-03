Kurzarbeit, Ausgangsbeschränkung, Hamsterkäufe, Abstandhalten, Zukunftsangst. All dies hält die Menschen momentan fest in ihren Klauen. Schuld an dem Dilemma: Corona. Dieses unsichtbare, unfassbare Virus, welches es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheint, Mensch und Wirtschaft gleichermaßen in die Knie zu zwingen. Doch solle man bei all der Angst und Panikmache die Fakten nicht außer Acht lassen, erklärt Dr. Gabor Ronay, niedergelassener Frauenarzt in Höchstadt.

Wie gehen Sie als Arzt mit dem Thema "Corona" um?

Gabor Ronay: Ich nehme das Problem durchaus ernst. Wir sind besorgt, aber nicht panisch. Ich informiere mich jeden Tag. Aktuell steht das Infektionsrisiko im Landkreis Erlangen-Höchstadt bei etwa 1:3500. Als Kassenärzte haben wir eine Verpflichtung, Patienten zu versorgen. Als Frauenarzt gehöre ich zur Grundversorgung. Wir haben durchaus viele Themengebiete, die man nicht verschieben kann. Schwangerenbetreuung und Patientinnen mit Infektionen oder Schmerzen.

Aufgrund der Budgetierung kommt es aber durchaus vor, dass einige Ärzte die Praxis die letzten ein, zwei Wochen im Quartal schließen. So haben wir zum Beispiel schwangere Patientinnen aus anderen Praxen übernommen, die dort keinen Termin erhielten und auch keine Perspektive auf einen solchen.

Halten Sie das Vorgehen der Politik für übertrieben?

Das Problem ist nicht die Politik, ich würde aber erwarten, dass wöchentlich der Status quo überprüft wird. In China zeichnet sich zum Beispiel ab, dass der Höhepunkt überschritten ist. Das große Problem ist, dass der Journalismus positive Fakten vermissen lässt. Dass zu wenig recherchiert wird. Dass man positive Aspekte nicht herausstellt. Wie die geringe Sterberate in Deutschland. Aus meiner Sicht werden nur noch negative Fakten und Angst verbreitet. Man muss den Menschen Sicherheit geben.

Was wäre in Ihren Augen ein angemessenes Vorgehen gewesen?

Corona ist eine Lungenerkrankung. Aus meiner Sicht wäre zum Beispiel ein wichtiger Aspekt gewesen, den Verkauf von Tabakwaren komplett einzustellen, da schon allein dadurch die Lungenfunktion verbessert und eine Schädigung der Lunge minimiert werden kann. Dass mit dem Kontaktverbot ist okay. Ich finde auch den Vorschlag von Bürgermeister Brehm gut. Gartenarbeit, Spazierengehen und Sport auf Wiese und im Wald.

Sehen Sie für sich persönlich Einschränkungen durch die Maßnahmen bezüglich Corona?

Kaum. Die Arbeit läuft, die Grundversorgung der Frauen läuft gut. Ich persönlich betreibe schon immer Gesundheitsvorsorge, weil ich zehn Stunden pro Woche an der frischen Luft bin. Mein Hund ist dabei sehr hilfreich.

Was machen Sie, um Ihre Patientinnen und Angestellten zu schützen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln?

Vor der Praxis steht ein Tischchen mit Fragebögen, durch welche die Patienten vor dem Betreten der Praxis mitteilen, ob sie krank sind, sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, Kontakt mit Corona-Patienten bzw. Personen mit Corona-Verdacht hatten. Zudem steht Desinfektionsmittel bereit. Zuerst Bogen ausfüllen, dann läuten. Eine Helferin öffnet die Tür und misst kontaktlos die Körpertemperatur. Dann kann die Patientin entscheiden, ob sie im Wartezimmer mit Abstand Platz nimmt oder vor der Tür wartet. Sitzgelegenheiten habe ich dort geschaffen. Meine Kollegin Lena Gretschichin und ich arbeiten zügig, so dass es zu keinen langen Wartezeiten kommt.

Gibt es Probleme beim Nachschub, zum Beispiel für Desinfektionsmittel?

Ja, wir haben das Problem, dass wir Mundschutz und Desinfektionsmittel zurzeit weder bei der Firma unseres Vertrauens, noch im Internet erhalten können. Jedoch erhielt ich am Montag einen Anruf vom Landratsamt, bei welchem der Bedarf dieser Dinge ermittelt wurde, die sie den Praxen dann zur Verfügung stellen wollen.

Sehen Sie durch die Krise die Zukunft Ihrer Praxis gefährdet?

Nein. Jeden Winter sterben 20 000 Menschen an Influenza und Lungenentzündung. Die Erfahrung zeigt, dass zum Beispiel das Influenza-Virus bei wärmeren Temperaturen abstirbt.

Könnte Kurzarbeit in Ihrer Praxis ein Thema werden?

Das ist eher unwahrscheinlich. Aber die Bereitschaft des Staates, Arbeitsplätze zu sichern durch die unkomplizierte Bereitstellung und Möglichkeit der Kurzarbeit, finde ich hilfreich.

Haben Sie Angst vor der Zukunft? Vor dem, was nach Corona kommt?

Ja. Es kann zwei bis drei Jahre dauern, bis die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Ich denke, dass nach Corona nichts mehr so ist wie vorher. Aus meiner Sicht ist die Globalisierung ein großes Problem, weil sich alles blitzschnell in die Welt verbreitet. Es gibt noch viel gefährlichere Keime auf der Welt, wie zum Beispiel Ebola. Käme Ebola nach Deutschland, wäre alles viel schlimmer. Doch die Menschheit wird nichts draus lernen. Solange es nur um Gewinnmaximierung und Kostenreduzierung geht und nicht um Qualität, ist zu befürchten, dass wieder die gleichen Pfade eingeschlagen werden. Das Gespräch führte Britta Schnake.