Besonderes Flair im Seniorenhaus

Am kommenden Wochenende öffnet wieder der beliebte Vorweihnachtsmarkt des BRK-Seniorenhauses seine Pforten. Bei einer großen Auswahl können bereits jetzt tolle Geschenkideen für das schönste Fest des Jahres ausgesucht werden. Der musikalisch stimmig umrahmte Weihnachtsmarkt, der wieder mit vielen Attraktionen aufwartet, öffnet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, ab jeweils 13 Uhr seine Pforten. Die offizielle Eröffnung des Marktes erfolgt am Samstag, 24. November, ab 14 Uhr. Hierzu hat das Kronacher Christkind ebenso sein Kommen zugesagt wie der Musikverein Glosberg, der für die musikalische Umrahmung sorgen wird. Die Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. red