Besonderes Engagement und besondere Eigenschaften sind gefragt

Schulung Die Mitglieder einer Verhandlungsgruppe (VG) sind intensiv geschulte Polizeivollzugsbeamte, die diese Aufgabe freiwillig und neben ihrer eigentlichen Aufgabe (Kerstin Frank ist Ermittlungsbeamtin) ausführen.

Teamarbeit Die Verhandlungsgruppe ist eine Gruppe aus speziell geschulten Beamten für besondere Aufgaben. Sie wird immer dann eingesetzt, wenn sich Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die VG betreut aber auch die Opfer und deren Angehörige und arbeitet immer im Team. Im Falle eines Einsatzes werden die Spezialisten aus den Dienststellen abgerufen oder in ihrer Freizeit alarmiert.

Persönlichkeit Die Ausbildung ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Bayern bildet der Zentrale Psychologische Dienst in München die Polizisten aus - unter anderem in Gesprächsführung und Psychologie. Neben mehrjähriger Berufserfahrung müssen Anwärter unter anderem extrem stressstabil sein und sehr gute analytische Fähigkeiten besitzen. Mitglieder der VG werden von ihren Vorgesetzten vorgeschlagen und müssen sich im Auswahlverfahren beweisen.