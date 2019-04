Besonderer Zugang zur Karwoche

Es soll ein besonderer Abend werden, eine Art "Candle-Light-Dinner mit Jesus". Am Tag vor seiner Kreuzigung setzte Jesus für die Gemeinde das Abendmahl ein. Diesen Tag nennt man "Gründonnerstag" und weltweit wird mit Abendmahlsgottesdiensten an diese Einsetzung erinnert. Auch in den vier Kirchengemeinden der Region Coburg-Süd.

Sie verbinden damit den Versuch, einen anderen Zugang zum Geschehen der Karwoche zu finden und werden am Gründonnerstag, 18. April, miteinander das "Candle-Light-Dinner mit Jesus" feiern. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Kirche. Dazu stehen Tische und Bänke rund um den Altar. Nach dem Abendmahl bleibt man sitzen und isst miteinander. So, wie Jesus das damals auch gemacht hat.

Deshalb sollten alle, die kommen, einer Mitteilung zufolge etwas zu essen mitbringen: Brot, Butter, Käse, Gemüse. Nichts Aufwendiges, sondern Zutaten für ein einfaches Mahl in Erinnerung an Jesus und seine Jünger. Für Getränke ist gesorgt.

Am Dienstag, 16. April, und Mittwoch, 17. April, jeweils um 18.30 Uhr, gibt es zur "Einstimmung" bereits Treffen in den einzelnen Kirchengemeinden. Dabei können alle nachdenken über Brot und Wein und sich vorbereiten auf das "Candle-Light-Dinner mit Jesus." red