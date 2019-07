Besonderer Mond auf Staffelberg

Am morgigen Dienstag, 16. Juli, lädt die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein ein zu einem meditativen Mond-Finsternis-Spaziergang auf dem Staffelberg mit Nachtgebet. An diesem Abend ist die letzte partielle Mondfinsternis für die nächsten drei Jahre zu beobachten. Ein besonderes Ereignis, das knapp zwei Drittel des Mondes Rost-rot erscheinen lässt, falls keine Wolken den Himmel bedecken. Das Maximum der partiellen Finsternis wird kurz nach dem Ende des Spaziergangs erreicht werden. Treffpunkt ist um 21 Uhr am Parkplatz Romansthal am Fuße des Staffelbergs. Nach einer kurzen meditativen Einstimmung beginnt der gemeinsame Spaziergang mit Kur- und Urlauberseelsorger Pfarrer Helmuth Bautz hinauf zum Staffelberg. Dabei ist Gelegenheit, sich von der besonderen Abendstimmung verzaubern zu lassen und auf dem Plateau die beeindruckende Abendsilhouette ringsum wahrzunehmen. Eine kurze Abendandacht mit Nachtgebet leitet dann den gemeinsamen Abstieg mit Kerzenschein ein.

Eingeladen sind alle Interessierten, besonders die Kur- und Urlaubsgäste, aber auch Gemeindeglieder aus Bad Staffelstein und Umgebung. Der Mond-Finsternis-Spaziergang dauert etwa zwei Stunden. Er findet auch bei Bewölkung statt - bei Regen muss er leider entfallen. Wenn das Wetter unbeständig ist, ist am Veranstaltungstag ein Wettertelefon (Pfr. Bautz, Tel. 09573/2227880) eingerichtet. red