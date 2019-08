Besonderer Mädelsabend

Mirja Regensburg tourt derzeit mit ihrem gefeierten Programm "Mädelsabend - jetzt auch für Männer!" durch Deutschland. Am Samstag, 21. September, um 20 Uhr ist sie im "Zentrum" in Bayreuth, Äußere Badstraße 7 a, zu Gast. Regensburg zeigt die Verrücktheit des Lebens auf, sagt Body Shaming den Kampf an und vermittelt zwischen Frau und Mann. In ihrer legendären Muffin-Jeans zeigt sie, wie man sich selbst am besten auf die Schippe nimmt und was man von Männern lernen kann. Egal ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball - die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum. red