Besonderer Kalender

Die Kirchengemeinde Kreuzkirche lädt ab 2. Dezember zum ökumenischen, lebendigen Adventskalender an jedem Werktag um 18 Uhr vor einer anderen Haustür in der Siedlung ein. Die Termine:

2. Dezember: Familie Dippold, Tilsiter Straße 9; 3. Dezember: Kindergarten Kreuzkirche; 4. Dezember: Familie Seiferth-Beer, Am Galgenberg 47 A; 5. Dezember: Familie Herrmann, Breslauer Straße 9; 6. Dezember: Familie Lukas, Bayreuther Straße 92; 7. Dezember: Familie Beeg, Ackerleite 8; 9. Dezember: Familie Geuder-Hanslik, Stettiner Straße 101; 10. Dezember: Siedlergemeinschaft, Vereinsheim Katzbachtal; 11. Dezember: Wohnstift, Tilsiter Straße 33; 12. Dezember: Familie Reuss, Am Galgenberg 38; 13. Dezember: Familie Rochholz, Am Galgenberg 53; 14. Dezember: Familie Rupp, Hopfenweg 34; 16. Dezember: Familie Singer, Tilsiter Straße 35; 17. Dezember: Familie Wehrfritz, Stettiner Straße 44; 18. Dezember: Familie Stüber, Weidenleite 44; 19. Dezember: Pfarrei St. Hedwig, Pfarrzentrum, Am Galgenberg 15; 20. Dezember: Familie Schuberth, Thurnauer Straße 35; 21. Dezember: Familie Schulte, Weidenleite 20; 23. Dezember: Familie Konwisorz, Weidenleite 32. red