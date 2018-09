Besonderer Gottesdienst

Am morgigen Sonntag findet um 18 Uhr in der Johanneskirche Burghaig wieder "Logo - der ganz andere Gottesdienst" statt. Die Kirchenband wird spielen und das Team sich mit der Frage "Ich sehe was, was Du nicht siehst - die Wahrnehmung Gottes" beschäftigen. Dazu gibt es eine Wahrnehmungsübung und viel gute Bandmusik. Herzliche Einladung an alle Interessierten. red