Besonderer Gottesdienst für den guten Zweck

"Der Gesang entsteht in deiner Seele, durchflutet dein Herz, bis er sich deiner Stimme bedient, um in die Welt zu treten." Mit diesem Zitat begann der "AnSiBe"-Gottesdienst in der sehr gut besuchten St.-Georgs-Kirche in Igensdorf.

"AnSiBe" heißt ankommen, singen und beten. Mit Kerzen und ruhiger Musik zum Durchatmen gelang es dann auch, die richtige Einstimmung auf den besonderen Gottesdienst, der zum fünften Mal in der St.-Georg-Kirche in Igensdorf stattfand, zu finden.

Eine Andacht über eine wundervolle Perle und ein Klanggebet mit Bildern ließen die Nähe zu Gott spüren. Besonders zu Herzen ging der Liedbeitrag eines Mädchens "Bless the Lord, oh my Soul". Sie sang aus dem Herzen direkt in die Herzen. Kraftvoll und mit Freude wurde das Lied "Lobe den Herrn meine Seele" im Kanon gesungen und die Gemeinde mit "Sei behütet" und einer Schmuckperle in die Nacht begleitet.

Mit dieser besonderen Art des Gottesdienstes in Igensdorf konnten Spenden in Höhe von insgesamt 487 Euro gesammelt werden. Das Geld erhält das Down-Syndrom-Infocenter in Lauf. map