Besondere Osternacht heute Abend

Die Kirchengemeinde Katharina von Bora (Heimatring 52) veranstaltet eine "familienfreundliche Osternacht" unter dem Motto "Dornröschen" . Der Gottesdienst am heutigen Samstag, um 19 Uhr, geht mit dem Märchen vom Dornröschen dem Wunder der Auferstehung nach. Im Anschluss an den Gottesdienst (Dauer circa 45 Minuten) können sich alle das Osterbrot schmecken lassen. Der Gottesdienst zum Osterfest mit Abendmahl wird musikalisch ausgestaltet von Familie Kleiner, ist am Ostersonntag 21. April, um 10 Uhr. red