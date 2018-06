Besondere Orte für die Gottesdienste

Die evangelische Kirchengemeinde bietet im Laufe des Kirchenjahres Gottesdienste an besonderen Orten der Stadt an. Die nächsten Gottesdienste dieser Reihe finden am 1. Juli um 10 Uhr im Café Rocco in der Seniorenresidenz "Löwenquell" in der Max-Roesler-Straße 7 statt und am Sonntag, 15. Juli, um 10.30 Uhr im Kurpark unter dem Sonnensegel. Beide Gottesdienste hält Diakon Jochen Grams. Dazu sind alle willkommen, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. red