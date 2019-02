Besondere Kunstwerke

Um Kunstwerke aus der Zeit des Ersten Weltkriegs geht es beim Historischen Stammtisch der Freunde der Plassenburg am Montag, 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Burgschänke "Al Castello" auf der Plassenburg. In vielen Städten Deutschlands kam es ab 1915 zu dem besonderen Phänomen der Benagelung hölzerner Skulpturen und Reliefs, sogenannter Kriegswahrzeichen. Gerade auch in Oberfranken fanden sich zahlreiche dieser Figuren, Schilde und Wappen, die eifrig von Bürgern nach Entrichtung einer Spende mit Nägeln beschlagen wurden. Der Hofer Hobby-Historiker Hans Seidel beleuchtet in seinem Vortrag dieses fast vergessene Kapitel der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Ausgehend von den Hofer Kriegswahrzeichen wird er auch die anderen oberfränkischen Objekte dieser Art präsentieren. Der Eintritt ist frei. Im Kasernenhof darf in den rot-weiß markierten Bereichen geparkt werden. red