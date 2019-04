Besondere Gottesdienste

Zu den bevorstehenden Feiertagen weist die evangelisch-lutherische Gemeinde Katharina von Bora hin. Heute, Gründonnerstag, lädt die Kirchengemeinde (Heimatring 52, Coburg) um 19 Uhr zum Feier-Abendmahl ein. Das Mahl Jesu soll auf eindrückliche Weise erfahrbar werden: Auf Gottes Wort hören, miteinander ein leichtes Abendessen im festlichen Rahmen teilen und Tischgemeinschaft erleben. Der Gottesdienst zum Karfreitag, 19. April, um 10 Uhr, mit Beichte und Abendmahl wird musikalisch ausgestaltet von Bojana Blohmann. Dann kommt die familienfreundliche Osternacht "Dornröschen": Am Samstag, 20. April, um 19 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Gottesdienst ein, der mit dem Märchen von Dornröschen dem Wunder der Auferstehung nachgeht. Im Anschluss an den Gottesdienst (Dauer circa 45 Minuten) wird ein Osterfeuer entzündet, und im Schein des Feuers sind alle großen und kleinen Gottesdienstbesucher eingeladen, sich das Osterbrot schmecken zu lassen. Der feierliche Gottesdienst mit Abendmahl zum Osterfest am Ostersonntag, 21. April, 10 Uhr, wird musikalisch gestaltet von Familie Kleiner. red