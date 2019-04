Besondere Gottesdienste an Ostern

Die Kartage und Ostern werden in der Pfarrkirche St. Laurentius mit einigen besonderen Gottesdiensten gefeiert. So schließt sich dem morgigen Gründonnerstags-Gottesdienst um 18.30 Uhr eine gestaltete Anbetungsstunde an. Den Kreuzweg, der am Karfreitag ab 9 Uhr durch den Ort führt, gestalten im Wesentlichen die Kommunionkinder. Die Schola der Kirchengemeinde übernimmt die Gestaltung während der gesamten Zeit, in der die Orgel schweigt, vor allem für die Karfreitagsliturgie ab 15 Uhr in der Pfarrkirche. Zu Ostern findet ein Auferstehungsgottesdienst statt, der um 6 Uhr am Osterfeuer im Friedhof beginnt und dann in der Pfarrkirche fortgesetzt wird. Anschließend ist gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal. Am Ostermontag, 22. April, beginnt um 10.30 Uhr der Festgottesdienst zur Jubelkommunion. sw